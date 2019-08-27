На выборах в Мосгордуму осталось 230 кандидатов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму сократилось до 230, сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома. Четыре человека отказались от участия в выборах, двое - по решению судов, еще двое - по собственному желанию.

В комиссии напомнили, что избиркомы зарегистрировали 233 кандидата в депутаты и отказали 57. Затем после вмешательства Мосгорсуда был зарегистрирован член партии "Яблоко" Сергей Митрохин, он стал 233-м участником выборов.

После этого решили отказаться от участия в выборах кандидат от КПРФ по 45-му округу Владислав Колмагоров, за которого призывал голосовать снятый с выборов оппозиционер Илья Яшин, и самовыдвиженец по 9-му округу депутат муниципалитета Тимирязевский Анна Ганялина, которую называли "спойлером" депутата Юлии Галяминой.

Суды сняли с выборов уже зарегистрированных кандидата от "Справедливой России" Артема Завилейского, который скрыл информацию о судимости, и кандидата от КПРФ Тимура Абушаева, который не представил информацию о доходах и имуществе за рубежом.

Ранее суд снял с выборов зарегистрированного самовыдвиженца Сергея Цукасова. Он выдвигался от 14-го округа при поддержке КПРФ. Суд отменил его регистрацию по жалобе конкурента, который указал, что он неверно заполнил графу о зарубежных активах. Это решение суда еще не вступило в силу.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В трех избирательных округах пройдет эксперимент по электронному голосованию.