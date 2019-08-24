Нескольких оппозиционеров задержали на проспекте Сахарова в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На проспекте Академика Сахарова в Москве задержали нескольких оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили "Интерфаксу" в субботу гражданские активисты.

Среди задержанных Алексей Попов, Владислав Востриков, Александр Чернов, Николай Глухин, Антон Омариев, Александр Тепляков, Александр Руденко, Аркадий Галкер и Ольга Мисик.

Мисик, Галкера и Руденко отпустили сразу после задержания, остальных везут в ОВД "Троицкий", сообщили активисты.

В субботу на проспекте Сахарова проходит организованный мэрией митинг-концерт, приуроченный к 350-летию флага России.

Ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в согласовании четырех заявок на акции протеста 24 августа.