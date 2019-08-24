Более 110 тысяч человек отпраздновали День флага России на проспекте Сахарова

Празднование Дня флага России в Москве Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия на проспекте академика Сахарова по случаю 350-летия государственного флага России в субботу посетили более 110 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс. Москвичей с праздником поздравил Народный артист СССР Василий Лановой, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на проспекте академика Сахарова прошел флешмоб, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Около тысячи человек растянули полотнище площадью свыше 2,5 тысяч квадратных метров.

По информации городской администрации, День флага России отмечают и на других площадках Москвы: в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", в саду "Эрмитаж".