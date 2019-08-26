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Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Об этом сообщила пресс-служба лидера Партии перемен, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.

Заявитель акции Эльвира Вихарева, помощник экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сказала, что чиновники не предложили альтернативной площадки для акции и не мотивировали отказ "разумными аргументами". В ответе мэрии говорилось, что в этот день запланировано большое количество мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также, что заявленная для старта шествия площадка слишком мала и акция создаст помехи для пешеходов.

Кроме Вихаревой, заявителями акции были журналист Виктория Ивлева и муниципальный депутат Елена Филина. В заявке было указано, что цель шествия - потребовать соблюдения конституционных прав граждан, освобождения политзаключенных и недопущения политических репрессий.

Ранее власти Москвы не согласовали оппозиции сразу несколько заявок на акции за честные выборы 24, 25 и 31 августа. Отказывая в заявке на 31 августа, мэрия также не предложила альтернативной площадки для митинга. Вихарева уже пожаловалась в суд на это нарушение.

Независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ, профсоюз "Университетская солидарность", а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию несколько заявок на проведение митинга под лозунгом "Свободу студентам, свободу университетам". В качестве даты предложены 30, 31 августа или 1 сентября, а в качестве места - памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь. Заявка подана на 3 тыс. человек. Целью акции заявлено требование освободить задержанных студентов, прекратить политическое давление на университеты и цензуру в административной среде.

Дмитрий Гудков Геннадий Гудков Мосгордума Эльвира Вихарева Егор Жуков Даниил Конон Елена Филина Виктория Ивлева

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