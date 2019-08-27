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В первые дни сентября в Москве будет по-летнему тепло

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В первые дни сентября в Москве будет до 25 градусов, осадков не ожидается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сослался на предварительные расчеты.

1 и 2 сентября днем в городе будет 23-25 градусов, по области возможно до плюс 26 тепла. В этом случае температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, отметил эксперт. "Самое главное, что и ночи будут теплыми", - добавил Вильфанд.

В середине текущей недели в столице резко похолодает. В ночь со вторника на среду в низменных районах Подмосковья возможно похолодание до нуля градусов, днем в среду прогнозируют плюс 16-18 градусов. Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в ночь на четверг в Московской области местами может быть до минус 2 градусов.

В четверг в регионе начнет немного теплеть, сначала до 20-21 градуса, затем на градус в сутки.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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