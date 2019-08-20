СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте попросил руководителей МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить данные о неправомерном применении силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. В пресс-релизе СПЧ приведены конкретные случаи необоснованного, с точки зрения правозащитников, применения силы и спецсредств полицейскими и Росгвардией.

В частности, 27 июля у Центрального детского мира один сотрудник необоснованно применил спецсредство - палку - к нескольким людям, которые сидели на лавочке, ни на кого не нападали и не оказывали сопротивления полиции, указали в СПЧ. По приведенной в сообщении ссылке есть запись этого инцидента. "Даже если исходить из того, что данные граждане совершали административное правонарушение, к моменту применения специального средства оно уже было пресечено, а необходимость в его применении отсутствовала", - считают правозащитники.

3 августа трое силовиков держали сидящего на земле человека, а четвертый примерно 14 секунд бил его палкой. В тот же день в еще одной ситуации трое сотрудников удерживали не сопротивлявшегося велосипедиста, а четвертый его бил, следует из сообщения.

Случаи необоснованного применения силы в СПЧ усмотрели при задержании мужчины с ДЦБ 10 августа на улице Забелина и в нанесении ударов задержанной там же женщине.

Совет попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора Росгвардии Виктора Золотова и председателя СКР Александра Бастрыкина проверить эти эпизоды.

"Совет убежден: применение сотрудниками правоохранительных органов физической силы и спецсредств допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и не может опираться на усмотрение конкретного сотрудника или его начальника. Сотрудники правоохранительных органов всегда и везде представляют публичную власть, от имени которой действуют, и вправе прибегать к насилию лишь при наличии необходимости и в пределах, установленных законом. Такая необходимость не может быть обусловлена самим фактом совершения административного правонарушения лицом, в отношении которого применяются физическая сила или специальные средства", - говорится в заявлении.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 10 августа после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова некоторые его участники решили дойти до Старой площади, не согласовав эти действия с властями. Во всех случаях полиция проводила задержания.

Ранее СПЧ уже выпускал обращения с просьбами проверить законность административных дел задержанных на этих акциях и обоснованность возбуждения о массовых беспорядках 27 июля. В Совете обращали внимание, что беспорядков в этот день не было.