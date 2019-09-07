Собянин поздравил москвичей с 872-летием города

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская столица - город, который дает своим жителям возможности, как никакой другой мегаполис мира, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

В своем блоге он выразил мнение, что Москва в последние годы стала комфортнее. По его словам, приятно, когда городом восхищаются и сами москвичи, и приезжие из других регионов России и из-за границы.

Собянин сказал, что за переменами в столице стоит громадный постоянный труд.

Как отметил мэр, несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, он любит Москву, заявив, что "невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его".

Мэр поздравил москвичей с 872-летием города, которое отмечается в этом году 7 и 8 сентября.