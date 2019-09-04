Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в двух эпизодах применения насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 27 июля, передает корреспондент "Интерфакса".

Прокурор просил для него пять лет колонии.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что отреагировал на "беспредел" со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые "избивали" участников акции.

Суд и следствие установили, что 27 июля Коваленко толкнул полицейского и тот упал с высоты собственного роста на гранитные ступени в пешеходной зоне, испытав физическую боль. Затем он схватил сотрудника Росгвардии за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут бросил металлическое мусорное ведро. Он действовал из мотивов "политической ненависти к представителям власти", считает следствие.

Коваленко был первым арестованным по уголовному "делу 27 июля", которое возбудили по статье о массовых беспорядках. Сначала он признал вину, затем изменил свою позицию.

3 сентября Тверской суд Москвы назначил реальные сроки еще двум фигурантам этого дела, которых признали виновными в применении насилия к силовикам. Данила Беглец получил два года общего режима, Иван Подкопаев - три. 4 сентября Тверской суд назначил три года колонии Кириллу Жукову, который коснулся забрала шлема росгвардейца.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В центре Москвы были задержаны более тысячи человек.