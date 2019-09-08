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Лидер московских единоросов уступает в своём округе на выборах в Мосгордуму

Лидер московских единоросов уступает в своём округе на выборах в Мосгордуму
Председатель столичного отделения партии "Единая Россия", депутат Мосгордумы Андрей Метельский
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель столичного отделения партии "Единая Россия", депутат Мосгордумы Андрей Метельский проигрывает в 15-м округе на выборах в Московскую городскую думу.

Как передал корреспондент "Интерфакса", согласно данным системы Общественного штаба по наблюдению за выборами, после обработки 80% бюллетеней Метельский уступает коммунисту Сергею Севостьянову.

Выборы в Мосгордуму - 2019

Метельский в пятый раз участвует в выборах в Мосгордуму, он был депутатом четыре срока подряд. Сейчас председатель столичного отделения партии "Единая Россия" идет на выборы как самовыдвиженец.

1 июля ФБК выпустил расследование, в котором утверждал, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и недвижимостью в Москве за 5,7 млрд рублей, а также недвижимостью на Рублевском шоссе и в Калининграде, а большая часть этого имущества записана на мать единоросса - пенсионерку, на его жену и сына.

Метельский заявил, что к указанной недвижимости он не имеет никакого отношения, а его мать приобрела все это имущество законно. Он связал публикацию ФБК с предстоящими выборами в Мосгордуму и подал на ФБК в суд.

Андрей Метельский Сергей Севостьянов Единая Россия КПРФ

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