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Вице-спикер Мосгордумы пообещал подать на Навального в суд

Расследование ФБК о принадлежащей его семье недвижимости на 6 млрд рублей Андрей Метельский назвал ложью

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Мосгордумы, секретарь городского отделения "Единой России" Андрей Метельский подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Единоросс это сделает, как только будут готовы все необходимые документы, пообещал он "Интерфаксу".

1 июля Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором рассказал о недвижимости и бизнесе Метельского, которые депутат не указывает в декларациях.

Метельский заявил, что в расследовании содержится ложная информация, кроме того, в его лице была обвинена вся партийная организация. "Я ни у кого ничего не украл, я не собираюсь по этому поводу оправдываться, я пойду в суд и буду защищать свою честь и достоинство", - сказал он.

"То, чем занимается Навальный, здесь нужно ставить точку. Это неправда", - сказал единоросс. Он предположил, что публикация ФБК связана с предстоящими в сентябре выборами в Мосгордуму.

Днем ранее Метельский сказал "Эху Москвы", что к перечисленной в расследовании недвижимости он не имеет никакого отношения. По его словам, все эти объекты его мать приобрела легально и на законные средства.

По утверждению Навального, семье Метельского принадлежит недвижимость общей стоимостью дороже 5,7 млрд рублей. В частности, мать единоросса владеет пентхаусом площадью 600 квадратных метров на Чистых прудах, квартирой в районе Патриарших и двумя дачами в Подмосковье. По данным оппозиционера, на компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии стоимостью 40 млн евро, а оформленная на мать депутата компания строит гостиницу рядом с Павелецким вокзалом, говорилось в расследовании.

Алексей Навальный Мосгордума Андрей Метельский

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