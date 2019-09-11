Глава московского отделения КПРФ поблагодарил Навального за "умное голосование"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты от КПРФ использовали все возможности для того, чтобы выиграть на выборах в Мосгордуму, в том числе и "умное голосование" оппозиционера Алексея Навального, заявил первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

"Мы на этом этапе использовали всё, как партия, которая имеет свою стратегию, свою программу, чтобы наши кандидаты выиграли, и это правильно", - сказал Рашкин в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", отвечая на вопрос об отношении к "умному голосованию".

По его словам, "вклад каждого движения, каждого кандидата - у каждого разный".

"Все мы старались максимально воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы выиграть, поэтому всем спасибо, и Навальному в том числе", - отметил Рашкин.

Секретарь МГК КПРФ считает, что "выборы - это Олимпийские игры, и в КПРФ сделали ставку на то, чтобы стать депутатами, а не просто поучаствовать в выборах".

"Что касается Навального, выборная кампания составляется из многих успехов. Если тебя поддерживают партии, движения, протестные группы, сторонники, активисты гражданские - это все в плюс, и это возможность выиграть", - добавил Рашкин.

В преддверие выборов в Мосгордуму команда Навального представила проект "Умное голосование", который содержал рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих в столице выборах.

Электронное голосование следует проверить

Избранный кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ по 18-му округу Елена Янчук считает, что результаты электронного голосования требуют проверки на фальсификацию.

"Что касается электронного голосования, эксперимент неудачный, я буду настаивать на том, чтобы результаты электронного голосования на выборах были отменены. Были аномальные результаты", - сказала Янчук на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

По ее словам для выявления фальсификаций в партии будут привлекать "независимых экспертов, например, как это делалось в известном шоу "Голос" для выявления фальсификаций".

В мае этого года, анализируя победу одного из участников шоу "Голос" по итогам зрительского СМС-голосования, оператор голосования отметил некоторые аномалии. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одну участницу шоу - дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, в единый день голосования. От партии КПРФ в столичный парламент попадают 13 человек. Всего в Мосгордуме 45 депутатов.

В целом в новый состав парламента прошли 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными партиями.