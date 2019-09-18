Пикеты в поддержку осужденного актера Устинова начались на Старой площади

Павел Устинов в Тверском суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У здания администрации президента РФ в среду проходят пикеты в защиту актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

В одиночный пикет у входа в администрацию с плакатом "Свободу Павлу Устинову" встал актер Александр Паль, который ранее запустил флешмоб в соцсетях в поддержку своего коллеги, а также разметил петицию с призывом освободить Устинова.

На Старой площади в настоящий момент собралась очередь из желающих принять участие в акции.

На одиночные пикеты за осужденного на 3,5 года Устинова довольно бодро вышли актеры. Это очередь на постоять с плакатом pic.twitter.com/K6BlANrjPT — Наташа Зотова (@natashazotova) September 18, 2019

Ранее несколько театров, среди которых "Сатирикон", театр Ермоловой, Маяковского, Сатиры и "Гоголь-центр", а также актеры и режиссеры выступили в поддержку Устинова.

На своих страница в соцсетях плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" и словами поддержки разместили режиссеры Александр Франдетти, Константин Богомолов, Александр Молочников, актеры Павел Табаков, Артур Смолянинов, Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие.

Кроме того, актера поддержали Сати Спивакова, Игорь Верник, Андрей Макаревич, Сергей Шнуров, Максим Галкин, Ксения Собчак и другие.

За Устинова вступился и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что на видеозаписях "парень просто стоял возле метро". "Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания", - написал Турчак в своем инстаграме.

Тверской суд Москвы в минувший понедельник приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.