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Фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина отпустили под подписку о невыезде

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в среду освободил из-под стражи участника акции оппозиции в центре столицы 27 июля Айдара Губайдулина, обвиняемого в покушении на насилие в отношении полицейского.

Протесты в Москве

Кроме того, суд вернул прокурору дело Губайдулина по ходатайству гособвинения.

Согласно решению суда, из обвинительного заключения по делу усматривается несоответствие предъявленного Губайдулину обвинения фактическим обстоятельствам и, таким образом, постановление приговора по нему в настоящее время невозможно.

Губайдулину предъявлено обвинение в покушении на не опасное для здоровья насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время акции 27 июля он бросил бутылку с водой в сторону одного из полицейских, однако по независящим от него причинам не попал, "не доведя преступный умысел до конца".

Губайдулин находился под арестом с 9 августа. Как сообщалось, задержан он был после обысков у него дома.

Фигурантов "дела 27 июля" обвиняют в участии в массовых беспорядках, а некоторых из них - в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В этот день полиция задержали больше тысячи человек.

Москва Айдар Губайдулин

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