Турчак заявил о невиновности осужденного за нападение на омоновца актера Устинова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил в поддержку 24-летнего актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

"Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов - вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", - написал в среду Турчак в инстрагаме.

Он отметил, что "в сети полно видеороликов с места задержания". "Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания", - пишет Турчак.

Также он обращает внимание, что в момент задержания Устинов "естественно попытался увернуться".

"Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо", - отмечает Турчак.

Секретарь Генсовета считает, что "когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова".

По мнению Турчака, "сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены, и это понятно".

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акциив центре Москвы. Устинов свою вину не признал. По его словам, он не принимал участия в акции, собирался встретиться с другом и не сопротивлялся при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.