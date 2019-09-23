Песков переадресовал суду вопрос о штрафе для пострадавшего при задержании Коновалова

Месяц назад он обещал, что в Кремле изучат ситуацию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал суду вопрос о штрафе дизайнеру Константину Коновалову, которого суд признал виновным в участии в несогласованной акции 27 июля, хотя полиция его задержала за два часа до начала акции, при этом он получил перелом ноги и в мероприятии не участвовал.

"Мы не можем давать из Кремля комментариев на этот счет", - сказал Песков и посоветовал обращаться в сам суд.

Его также спросили, следит ли Владимир Путин за этим делом и интересуют ли его случаи, которые "подрывают доверие к судебным органам".

Пресс-секретарь президента на это повторил, что он против обобщающих выводов и что нужно рассматривать конкретные случаи.

В середине августа Песков также говорил, что в этом случае надо разобраться во всех деталях и не делать обобщений. Он также пообещал, что в Кремле поинтересуются ситуацией.

Дизайнера задержали утром 27 августа, когда он совершал пробежку по Тверской улице. Она в то утро была перекрыта перед несогласованной акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, на ней было много полицейских. Коновалов рассказывал, что перед задержанием на пробежке фотографировал автозаки и полицию.

Его некоторое время держали в автозаке, затем - в отделе полиции. Вызванные в отдел врачи нашли у него перелом. Он предположил, что это случилось при задержании, когда его положили на землю так, что голени перегнулись через бордюр.

Следственный комитет не нашел нарушений в действиях полицейских, которые задерживали Коновалова. По оценке СК, дизайнер участвовал в несогласованном шествии, за что положена ответственность по закону, а закон о полиции разрешает сотрудникам правоохранительных органов применять физическую силу, если иначе нельзя пресечь нарушение.

Суд отклонил жалобу Коновалова на это решение СКР.

17 сентября Савеловский суд оштрафовал дизайнера на 10 тысяч рублей за участие в незаконном мероприятии.