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Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля

Дело направлено на новое рассмотрение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил штраф, который дизайнеру Константину Коновалову назначили за нарушение на акции 27 июля, в которой он не участвовал. Дело возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

17 сентября Савеловский суд оштрафовал Коновалова на 10 000 рублей. Его признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения уличной акции).

По версии следствия, он участвовал в несогласованном шествии. Его задержали, повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр. В автозаке и позднее в отделении он почувствовал нарастающую боль. Вызванные им врачи диагностировали у него перелом. В полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения уличного мероприятия.

Позднее дизайнер обратился в СК с заявлением о совершенном в отношении него полицейскими преступления. На это ему ответили, что он участвовал в несогласованной акции, а это влечет ответственность по закону. Также в СК напомнили, что полицейские имеют право применять силы, если "несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений". Тверской суд затем подтвердил правомерность отказа следователей.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было задержано больше тысячи человек.

Согласно данным следствия, на основании закона "О полиции" "сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений".

Константин Коновалов СКР Савеловский суд Мосгорсуд МВД Мосгордума

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