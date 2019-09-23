Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актеру Павлу Устинову

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд прекратил производство по апелляционной жалобе на продление ареста Павла Устинова, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил снять жалобу с рассмотрения", - огласил решение судья.

20 сентября Устинов вышел из СИЗО после того, как Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ заменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Прокурор просил приговорить Устинова к шести годам заключения.

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита Устинова обжаловала приговор.

Приговор актеру позднее также был оспорен Генпрокуратурой: там заявили, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", при этом виновность Устинова у надзорного ведомства сомнений не вызывает.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.