В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

Архивное фото Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о драке со стрельбой между школьниками и полицейскими в Грозном, сообщается на сайте управления СК по Чеченской республике.

Накануне в сети распространилось видео, на котором запечатлена толпа школьников; на кадрах видно начало потасовки и слышны звуки выстрелов.

По сведениям СМИ, инцидент произошел у школы №54 в Грозном перед сдачей ОГЭ (сдается по окончании девятого класса). По некоторым сведениям, полицейский сделал замечание одному из школьников, после чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. По другим сведениям, конфликт возник после того, как у одного из школьников обнаружили шпаргалку и вывели его из здания.

По предварительным данным, в результате конфликта никто не пострадал.