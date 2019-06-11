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В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими
Архивное фото
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о драке со стрельбой между школьниками и полицейскими в Грозном, сообщается на сайте управления СК по Чеченской республике.

Накануне в сети распространилось видео, на котором запечатлена толпа школьников; на кадрах видно начало потасовки и слышны звуки выстрелов.

По сведениям СМИ, инцидент произошел у школы №54 в Грозном перед сдачей ОГЭ (сдается по окончании девятого класса). По некоторым сведениям, полицейский сделал замечание одному из школьников, после чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. По другим сведениям, конфликт возник после того, как у одного из школьников обнаружили шпаргалку и вывели его из здания.

По предварительным данным, в результате конфликта никто не пострадал.

Чечня Грозный

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