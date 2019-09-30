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В будни в Москве будет до 20 градусов, к выходным похолодает

При этом будет сыро и дождливо

В будни в Москве будет до 20 градусов, к выходным похолодает
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Первые дни октября в Москве будут дождливыми и ветреными, зато теплыми: в четверг воздух в городе прогреется до 17-19 градусов тепла, а на юге столицы - до плюс 20, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В выходные днем будет не теплее плюс 10 градусов.

Погоду в регионе будет определять циклон, который перемещается с северо-запада в центр европейской территории России и несет теплый воздух со Средиземноморья, сказал метеоролог.

По его словам, в будни будет тепло, но облачно и дождливо и возможен ветер со скоростью до 12-17 метров в секунду, поэтому "бабьего лета" ждать не стоит.

"Если встать под навес и закрыть глаза, чтобы не замечать дождь, то можно ассоциировать погоду с бабьим летом", - уступил Вильфанд.

В ночь на вторник в столичном регионе будет 11-13 градусов тепла, днем - до плюс 15-17 градусов, отметил он. В ночь на среду похолодает до плюс 5-7 градусов, днем будет около 15. Теплее всего в городе будет в четверг. В пятницу, 4 октября днем будет плюс 10-15 градусов.

Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд

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