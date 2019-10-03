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В четверг в Москве будет тепло, местами кратковременный дождь

Температура воздуха днем достигнет 21 градуса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В столице в четверг ожидается местами небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха днем прогреется до 19-21 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в дневное время суток будет дуть южный ветер до 10 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, ночью опустится до 739 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что начало октября в Московском регионе будет дождливым и ветреным, но принесет с собой по-настоящему теплую погоду.

"Ожидается теплая, но дождливая погода. Связано это с тем, что циклон перемещается с северо-запада в центр европейской территории России, и Москва окажется на восточной его периферии. Будет поступать теплый воздух со Средиземноморья", - сказал Вильфанд.

"Если встать под навес и закрыть глаза, чтобы не замечать дождь, то можно ассоциировать погоду с бабьим летом", - сказал Вильфанд.

В пятницу, по его словам, атмосферная циркуляция изменится: осадки начнут ослабевать, но станет холоднее. 4 октября прогнозируется +10...15 и днем, и ночью, небольшой дождь. В выходные ожидается до +10, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Москва Гидрометцентр

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