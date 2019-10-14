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СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

Четверо из них задержаны, их подозревают в нападениях на росгвардейцев, еще двое скрылись

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"
Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет установил шесть участников акции 27 июля, которых обвиняют в применении насилия к представителю власти. Как сообщила пресс-служба СКР, их выявили в ходе расследования дела о массовых беспорядках в Москве.

В частности, Егора Лесных и Максима Мартинцева обвиняют в том, что они в группе лиц напали на росгвардейца на Рождественке и повалили его на тротуар. Лесных нанес еще одному силовику удар ногой, считает следствие.

По версии СК, Андрей Баршай толкнул с разбега в спину сотрудника Росгвардии. Владимира Емельянова обвинили в том, что он силой удерживал росгвардейца, мешая ему работать.

Действия этих четверых подозреваемых подтверждают видеозаписи и показания свидетелей, говорится в пресс-релизе. Они задержаны как подозреваемые, у них дома прошли обыски.

Еще двое фигурантов, узнав о следственных действиях, скрылись, добавили в СКР.

Об обысках и задержании Андрея Баршая ранее проекту "ОВД-Инфо" сообщила его мать Елена Баршай. По ее словам, обыск проводили по делу о массовых беспорядках и у ее сына забрали паспорт, военный билет и телефон. Ранее Баршая привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых акций 10 августа. 14 октября Мосгорсуд должен был рассматривать апелляцию на это решение.

Также сообщалось об обысках у Емельянова, Мартинцева и Лесных. Координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила "Интерфаксу", что правозащитники начали разбираться с их делом.

По словам Дехтяренко, также юристы начали искать участника общественного проекта "Декоммунизация" Дэнни Кулинича, у которого утром прошел обыск и которого задержали. В июле РЕН ТВ представил Кулинича как вероятного организатора несогласованной акции. Его имя в пресс-релизе СКР не упомянуто

Уголовное дело о массовых беспорядках СКР возбудил после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. По нему до 14 октября были задержаны 18 человек, в отношении шестерых из них дела закрыли, семерых суд признал виновными.

10 августа в Москве прошла согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму, после которой также были задержания, поскольку часть протестующих решила пройти от проспекта Сахарова к Старой площади после завершения разрешенного митинга.

СКР Мосгордума Андрей Баршай Максим Мартинцев Егор Лесных Владимир Емельянов

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