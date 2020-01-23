Суд продлил арест фигуранту дела о протестах в Москве Андрею Баршаю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг продлил до 27 февраля срок содержания под стражей фигуранту дела о беспорядках в ходе протестной акции летом в Москве Андрею Баршаю, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса".

Также в четверг суд повторно рассмотрел материал о продлении Баршаю срока стражи до 27 января. Ранее Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста и направил материалы на пересмотр. При повторном рассмотрении дела суд вновь принял решение об удовлетворении требований следствия.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

Как сообщалось ранее, следствие направляло студента на психиатрическую экспертизу в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. По результатам экспертизы Баршай был признан вменяемым.

В центре Москвы 27 июля 2019 года проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).