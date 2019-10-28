Мосгорсуд проверит решение о прекращении "дела Проказовых"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК). Об этом сообщила адвокат семьи Наталия Каплина.

Суд начал рассматривать апелляцию прокуратуры на отказ Лефортовского суда лишить Проказовых родительских прав, а также жалобу самих супругов на это решение. Судья истребовал постановление о прекращении дела и в связи с этим отложил рассмотрение жалоб до 6 ноября.

По словам Каплиной, защита Проказовых узнала, что уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей прекращено, это решение находится на утверждении в прокуратуре Центрального административного округа Москвы.

"По этому делу они проходили свидетелями. Насколько мне известно, срок следствия не был продлен", - сказала Каплина.

Как считает адвокат Екатерина Тягай, "желание и инициатива суда отложить рассмотрение дела на 6 ноября для более подробного изучения материалов позволит ему максимально разобраться в вопиющей несправедливости и прекратить попытки применения репрессивных мер в отношении совершенно благополучной семьи".

В августе Мосгорпрокутатура потребовала лишить родительских прав Проказовых, обвинив их в том, что на несогласованной акции 27 июля они передали годовалого сына "третьему лицу", вопреки интересам ребенка и причинив ему физический и моральный вред. Выяснилось, что они взяли мальчика на несанкционированную акцию и затем дали его понести родственнику и другу семьи Сергею Фомину, который стал одним из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. По версии следствия, ребенка ему дали, чтобы он мог беспрепятственно пройти через полицейское оцепление. По версии Проказовых и Фомина, они встретились в центре города и попросили Фомина подержать мальчика.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отказался отбирать ребенка у Проказовых, но сделал им предупреждение. Они пообещали предупреждение обжаловать.

Такое же дело рассматривалось в отношении Петра и Елены Хомских. Их обвинили в том, что они взяли двух малолетних детей на несогласованную акцию 3 августа. Хомские утверждали, что шли на прогулку по Бульварному кольцу. Суд не стал лишать их родительских прав.