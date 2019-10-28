Поиск

Мосгорсуд проверит решение о прекращении "дела Проказовых"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд истребовал у следствия постановление о прекращении уголовного дела на Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинила в оставлении малолетнего сына в опасности (ст. 127 УК). Об этом сообщила адвокат семьи Наталия Каплина.

Протесты в Москве

Суд начал рассматривать апелляцию прокуратуры на отказ Лефортовского суда лишить Проказовых родительских прав, а также жалобу самих супругов на это решение. Судья истребовал постановление о прекращении дела и в связи с этим отложил рассмотрение жалоб до 6 ноября.

По словам Каплиной, защита Проказовых узнала, что уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей прекращено, это решение находится на утверждении в прокуратуре Центрального административного округа Москвы.

"По этому делу они проходили свидетелями. Насколько мне известно, срок следствия не был продлен", - сказала Каплина.

Как считает адвокат Екатерина Тягай, "желание и инициатива суда отложить рассмотрение дела на 6 ноября для более подробного изучения материалов позволит ему максимально разобраться в вопиющей несправедливости и прекратить попытки применения репрессивных мер в отношении совершенно благополучной семьи".

В августе Мосгорпрокутатура потребовала лишить родительских прав Проказовых, обвинив их в том, что на несогласованной акции 27 июля они передали годовалого сына "третьему лицу", вопреки интересам ребенка и причинив ему физический и моральный вред. Выяснилось, что они взяли мальчика на несанкционированную акцию и затем дали его понести родственнику и другу семьи Сергею Фомину, который стал одним из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. По версии следствия, ребенка ему дали, чтобы он мог беспрепятственно пройти через полицейское оцепление. По версии Проказовых и Фомина, они встретились в центре города и попросили Фомина подержать мальчика.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отказался отбирать ребенка у Проказовых, но сделал им предупреждение. Они пообещали предупреждение обжаловать.

Такое же дело рассматривалось в отношении Петра и Елены Хомских. Их обвинили в том, что они взяли двух малолетних детей на несогласованную акцию 3 августа. Хомские утверждали, что шли на прогулку по Бульварному кольцу. Суд не стал лишать их родительских прав.

Дмитрий Проказов Наталия Каплина Мосгосуд Ольга Проказова Петр Хомский

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером 27 октября

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников

600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

В Москве на зеленой ветке метро из-за человека на путях прерывали движение поездов

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');