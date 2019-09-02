Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Проказовы, как ранее в этот день Хомские, получили предупреждение суда

Ольга и Дмитрий Проказовы Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.

"В иске прокуратуры судья полностью отказала. Проказовым также вынесли предупреждение ", - сказал адвокат Максим Пашков.

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям. Хомские сказали, что предупреждения не поняли и его обжалуют.

В начале августа Мосгорпрокуратура заявила, что потребует лишить родительских прав пару, которая передала годовалого сына "третьему лицу" на несогласованной акции 27 июля. По мнению надзорного ведомства, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", а передача ребенка "третьему лицу" принесло ему физический и моральный вред. Пассаж о вреде через некоторое время из пресс-релиза убрали.

После акции Следственный комитет объявил в розыск по уголовному делу о беспорядках 27 июля Сергея Фомина, который взял на руки чужого ребенка и с ним прошел через оцепление без задержаний.

Затем Дмитрий Проказов сказал журналистам, что они с женой в тот день пошли гулять с ребенком в центр города и участвовать в акции не собирались. Фомин - двоюродный брат Ольги Проказовой и друг семьи. Они встретили его и попросили понести ребенка.

Фомина впоследствии задержали и арестовали, в суде он заявил, что в день акции массовых беспорядков в Москве не было.

Иск к Проказовым прокуратура сначала направила в Перовский суд Москвы. После предварительного заседания 28 августа дело передали по подсудности - по месту жительства ответчиков в Лефортовский суд. Адвокат Проказовых Екатерина Тягай тогда заявила, что это обстоятельство иллюстрирует, в какой спешке готовился иск к родителям, "которые себя никогда не дискредитировали".