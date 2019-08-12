Кузнецова попросит прокуратуру отозвать иск к паре, пришедшей на акцию протеста с ребенком

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, взявших ребенка на несогласованную акцию оппозиции в Москве.

"Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Вместе с тем Кузнецова отмечает, что "позицию прокуратуры можно понять: она обязана реагировать на признаки подвержения опасности жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка".

"Всё это по закону является основанием для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности. Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", - считает омбудсмен.

Между тем она добавила, что супруги Проказовы "озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребёнка опасности".

В прошлый вторник столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном. По версии прокуратуры, ребенка передавали третьему лицу, что создало риски.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля объявлен в розыск Сергей Фомин. Следствие, ссылаясь на открытые источники, заявило, что Фомин прошел через оцепление, взяв на руки чужого ребенка.

Позднее Фомин сам явился в СК. Его задержали, а затем арестовали до 8 октября. Фомину предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, он "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Исковое заявление прокуратуры поступило в Перовский суд Москвы.