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Маршруты Московских центральных диаметров в метро будут цвета фуксии и физалиса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене начали обновлять навигацию к запуску Московских центральных диаметров, сообщил первый замначальника метро Роман Латыпов журналистам в понедельник.

По его словам, маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метрополитена МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК).

Московские центральные диаметры - новые наземные ветки метро, которые свяжут Москву с областью - Смоленское и Савеловское направления (Одинцово — Лобня), а также Курское и Рижское (Нахабино — Подольск). Затем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.

"На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров, так, например, обновленные лайтбоксы уже появились на станциях "Беговая", "Академическая", "Фрунзенская", "Библиотека имени Ленина" и других", - рассказал он.

"Всего к открытию нового вида общественного транспорта в метрополитене заменят более 60 тыс. элементов навигации. На схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров, а на разводящих указателях (с их помощью можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу) - информация о пересадках на МЦД", - сообщил Латыпов.

Кроме того, по его словам, также заменят путевые полосы на станциях метро, расположенные на стенах напротив платформ. На них указан перечень станций, в сторону которых едет состав, отмечены все доступные пересадки. Перед запуском движения на маршрутах МЦД сюда добавят информацию о том, с какой станции подземки можно перейти на платформу диаметров.

Помимо этого, сообщил первый замначальника метро, а разделе МЦД на сайте метрополитена появится тарифный калькулятор, с помощью которого можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".

Он напомнил, что пересадка между метро, МЦК и МЦД будет бесплатной.

"Тарифы на МЦД должны стимулировать пассажиров пользоваться новым видом транспорта, а также быть грамотно интегрированными в существующую транспортную систему Москвы и области. Чтобы пассажиры могли заранее продумывать свои маршруты и просчитать свою экономию с поездками на МЦД, в разделе Мосметро появится тарифный калькулятор", - сказал Латыпов.

По его словам, с запуском МЦД в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся краткие видеоролики, подсказывающие пассажирам, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2.

Москва метро МЦД

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