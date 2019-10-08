Девелопер Павел Фукс отказался комментировать свое уголовное дело в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, украинский бизнесмен, объявленный в России в розыск, отказался комментировать свое судебное преследование.

"Как гражданин Украины я не комментирую публикации в российских СМИ", - заявил он "Интерфаксу".

11 октября Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство о его заочном аресте по делу о хищении в особо крупных размерах. Дело ведут следователи ГУ МВД Москвы.

Mos City Group была основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании - более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.