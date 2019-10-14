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Защита девелопера Павла Фукса обжаловала его заочный арест

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Защита основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса подала апелляцию на решение суда заочно арестовать его по делу о мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сказал адвокат бизнесмена Мурат Мусаев.

Тверской суд заочно арестовал Фукса 11 октября. Он проходит по делу, которое возбудили в декабре 2018 года в отношении застройщика жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве.

Комментировать это дело Фукс отказался, сославшись на то, что является гражданином Украины. В ноябре 2018 года бизнесмен попал в список украинских предпринимателей, против которых Россия ввела экономические санкции.

Sky House начали строить в 2009 году. Предполагалось, что он будет готов через два года, но сейчас здание достроено на 90%, оно не до конца отделано и в нем не проложены полностью внутренние инженерные сети. Застройщик проекта - компания "Олтэр" - входит в Mos City Group, а возглавлял ее брат Павла Фукса Роман Фукс, он также проходит по делу о мошенничестве.

Достроить здание мешает в том числе конфликт инвестора с властями города. "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично и обязал застройщика уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.

Павел Фукс Таганский суд Mos City Group Мурад Мусаев Роман Фукс Олтэр Sky House Москва

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