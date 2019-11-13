По делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан третий подозреваемый

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Задержан третий фигурант дела об экстремизме и угрозах убийством судье Мосгорсуда, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В результате оказанного Половцом (Сергей Половец, один из фигурантов данного дела - ИФ) содействия следствию еще один подозреваемый - Евгений Ерзунов - был задержан перед вылетом за границу из (московского - ИФ) аэропорта "Внуково". После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по ст. 296 УК РФ (угроза убийством)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, Половец, доставленный в СКР в связи с расследованием уголовного дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда, был допрошен накануне, 12 ноября.

"Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом - непосредственном авторе поста (в котором содержались угрозы в адрес судьи - ИФ), изобличив последнего в совершении противоправного деяния", - сказала Петренко.

Ранее в среду стало известно, что следствие ходатайствовало перед судом об аресте еще одного фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи и призывов к экстремизму - Алексея Вересова. 12 ноября он был допрошен в СКР и признал вину.

Ранее СКР сообщал о задержании двух фигурантов дела, возбужденного по факту публикации в интернете публичных призывов к экстремизму, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый Вересов, 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются в действиях Половца, 1978 года рождения.