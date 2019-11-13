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Фигуранту дела об угрозах судье изберут меру пресечения "за закрытыми дверями"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следователя решил провести заседание об избрании меры пресечения Алексею Вересову, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, в закрытом режиме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Прошу провести заседание в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности. Данные обстоятельства обусловлены интересами участников судебного процесса и их родственников, а также сохранением тайны следствия", - сказал следователь. Судья Юлия Сафина удовлетворила это ходатайство.

11 ноября сообщалось о задержании двух фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту опубликования в интернете публичных призывов к экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Вересов в ходе допроса признал вину. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются в действиях Сергея Половца, 1978 года рождения.

Впоследствии был задержан третий фигурант - Евгений Ерзунов перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково".

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, Сергей Половец, доставленный в ведомство в связи с расследованием уголовного дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда, был допрошен накануне, 12 ноября.

В ходе допроса Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом - непосредственном авторе поста - Ерзунове.

В феврале 2016 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

Алексей Вересов Мосгорсуд Москва Юлия Сафина

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