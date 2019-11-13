Жалоба девушки, получившей при задержании в Москве удар в живот, передана в МВД

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - После передачи Следственным комитетом РФ (СКР) жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, в Росгвардию ведомство отправило это обращение на рассмотрение в полицию, сообщила адвокат пострадавшей девушки Татьяна Молоканова.

"Да, нас уведомили об этом (о передаче жалобы - ИФ)", - сказала Молоканова "Интерфакс" в среду. "Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Резонансный удар

10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3". Он собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была растиражирована в СМИ и социальных сетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Позднее в августе Сосновская обратилась в СКР с заявлением о преступлении, в котором указывает на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские также ударили ее по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки по данному инциденту.

В отношении самой Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицала. Если бы суд признал ее виновной, ей могли назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Однако Таганский суд Москвы позднее вернул административное дело в отношении Сосновской в полицию.