Суд повторно отклонил жалобу москвички на удар в живот от полицейского

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд снова отклонил жалобу москвички Дарьи Сосновской на бездействие Следственного комитета, сообщила адвокат Татьяна Молоканова. Сосновская добивается привлечения к ответственности полицейских, которые ударили ее несколько раз в день акции оппозиции 10 августа 2019 года.

10 августа в столице на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Полиция оценила его численность в 20 000 человек, "Белый счетчик" - в примерно 60 000. Протестующие требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекратить преследования людей, задержанных в дни аналогичных несогласованных акций.

После митинга часть протестующих решили устроить "прогулку" по центру Москвы. В полиции это сочли несогласованной акцией и начали задержания.

Запись задержания Сосновской попала в интернет, на видео видно, как полицейский в маске и шлеме с опущенным забралом бьет девушку в живот. Она затем направила в СК заявление о преступлении. По ее словам, помимо удара при задержании она еще получила несколько ударов по голове, когда ее сажали в автозак. В поликлинике у нее обнаружили ушиб грудной клетки и ушиб головы. В действиях полицейских она усмотрела признаки превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК).

Однако уголовное дело по ее жалобе возбуждено не было. В ГУ МВД Москвы заявили, что по видеозаписи проводится служебная проверка. В феврале там сообщили, что полицейские применили силу, чтобы не допустить неправомерных действий со стороны Сосновской.

Жалобу москвички на бездействие СК Басманный суд не принял 27 января.

На саму Сосновскую составили административный протокол о нарушении правил проведения публичного меропрятия. Таганский суд вернул ее дело в полицию.