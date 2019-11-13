Фигурант дела об угрозах судье Криворучко отпущен под подписку о невыезде

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сергей Половец, обвиняемый по делу о призывах к экстремистской деятельности и угрозам судье Тверского районного суда Алексею Криворучко, отпущен под подписку о невыезде, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в среду.

"Да, Половца отпускают под подписку о невыезде", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что в ходе допроса Половец признал вину, а также дал изобличающие показания на третьего фигуранта - Евгения Ерзунова, который был задержан в среду в аэропорту "Внуково".

Соловьев отметил, что Половец отказался от его защиты и от предыдущего адвоката Григория Червонного. "Половец выбрал адвоката от следствия, который помог ему на 15 листов написать признательные показания", - сказал Соловьев.

Между тем, адвокат Червонный подтвердил "Интерфаксу", что угрозы были в отношении судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко и связаны с приговором осужденному по делу о беспорядках Павлу Устинову.

Ранее 13 ноября Басманный суд арестовал до 11 января одного из фигурантов этого дела Алексея Вересова, который также обвиняется в угрозах судье Криворучко. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Однако адвокат Вересова Мансур Гильманов сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный обвиняется по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму). "Да, он обвиняется в призывах сжечь судью Криворучко", - заявил Гильманов.

11 ноября сообщалось о задержании двух фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту опубликования в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда.

Впоследствии был задержан третий фигурант - Евгений Ерзунов перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково".

В феврале 2016 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

Во вторник, 12 ноября, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и их взяли под госзащиту, сейчас под такой охраной остаются семь судей.

Судья Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к трем с половиной годам в колонии общего режима Павла Устинова. Его задержали 3 августа в центре Москвы, обвинили в участии в несогласованной акции и в применении силы к росгвардейцу. Следствие и судья решили, что при задержании Устинов оказал сопротивление и нанес травму бойцу ОМОНа Алексею Лягину, который вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого.

После этого приговор оспорила Генпрокуратура, которая сочла наказание слишком жестким. В результате Устинов получил условный срок.