Назначен новый глава столичного управления ГИБДД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Начальником столичного управления ГИБДД назначен Юрий Дроганов, ранее занимавший должность и.о. руководителя управления, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

До настоящего момента полковник полиции Дроганов занимал пост и.о. начальника управления, на эту должность полицейского назначили в апреле 2019 года. Ранее в том же месяце теперь уже бывший начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку. Это произошло после резонансного ДТП на Можайском шоссе, после которого руководству столичной ГАИ объявили о неполном служебном соответствии.

До работы в качестве и.о. начальника столичной ГАИ Дроганов был заместителем начальника УГИБДД по Москве. Службу в органах внутренних дел он начал в декабре 1983 года. Дроганов служил в особых условиях: охранял общественный порядок, когда в Москве в октябре 1993 года ввели чрезвычайное положение. Впоследствии занимал ряд должностей в отделах полиции столицы.