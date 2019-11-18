Три станции "красной" ветки метро в Москве изменят график работы до конца ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ряд станций центрального участка Сокольнической линии московского метрополитена до конца ноября изменят утренний график работы, сообщила пресс-служба столичной подземки в понедельник.

"19, 21, 26, 27 и 30 ноября станции Сокольнической линии "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" будут открываться на 10 минут позже - в 5:40", - говорится в сообщении.

Изменения связаны с организационно-учебными мероприятиями, уточнили в пресс-службе. "Время отправления поездов с этих станций останется прежним - первый из них уходит после 5:40. Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркивается в заявлении столичной подземки.