Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановили после сбоя

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение поездов на Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и Рижском направлении, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в пятницу.

"Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график", - говорится в сообщении. По данным ЦППК, на МЦД-2 восстановлен интервал движения в шесть минут.

Ранее в пятницу сообщалось, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.

По данным источника "Интерфакса", сбой в движении возник из-за поломки механизма закрытия дверей у одного из поездов "Иволга".

МЦД-1 и МЦД-2 открылись в московском регионе в четверг. В церемонии открытия участвовал президент РФ Владимир Путин.