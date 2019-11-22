Путину не осведомлен о перебоях в работе МЦД, возникших во время его приезда

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не осведомлен о проблемах в работе Московских центральных диаметров (МЦД), а если они и были, это не умаляет значения новой инфраструктуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание Пескова, что на центральных диаметрах при запуске новых маршрутов возникли очереди на платформах, не работали турникеты. Кроме того, когда Путин в сопровождении чиновников садился в поезд, все остальные составы на линии были остановлены, пассажирам пришлось принудительно открывать двери, спускаться на пути.

На вопрос, знает ли об этом президент, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Если это имело место, нужно задать соответствующий вопрос операторам маршрутов", - посоветовал Песков.

Представитель Кремля также допустил, что неполадки в работе МЦД могут происходить, так как это новый проект. "Но это никоим образом не умаляет значения открывшихся диаметров для транспортной системы и всей жизни Москвы, которая становится все лучше и лучше", - подчеркнул Песков.

В четверг, 21 ноября, в Москве официально открыли движение по МЦД. В церемонии открытия участвовал Путин, ставший одним из первых пассажиров столичных диаметров. Мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в церемонии, вручил президенту именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

Между тем, 21-22 ноября сообщалось о сбоях в работе МЦД.