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В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между постояльцами гостиницы на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там отметили, что один из участников ссоры получил ранение из травматического оружия, ему оказывают медицинскую помощь. Полиция ищет подозреваемого, который скрылся с места преступления на автомобиле.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате конфликта пострадали три человека.

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