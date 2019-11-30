В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между постояльцами гостиницы на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там отметили, что один из участников ссоры получил ранение из травматического оружия, ему оказывают медицинскую помощь. Полиция ищет подозреваемого, который скрылся с места преступления на автомобиле.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате конфликта пострадали три человека.