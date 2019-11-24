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Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.

Мэр напомнил, что после запуска движения по Московскому центральному кольцу в 2016 году тоже возникали технические проблемы, однако затем они были устранены. "Такая работа, пожалуй, более масштабная, будет происходить и на открытых МЦД. Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых - это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава", - сказал Собянин.

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В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили "Интерфаксу", что в 2023 году на МЦД-1 и МЦД-2, когда завершатся все мероприятия по развитию инфраструктуры, будут действовать 27 пересадок на метрополитен, МЦК и другие железнодорожные направления. "Сейчас на МЦД-1 организовано 8 пересадок, а на МЦД-2 - 11. Напомним, что для пассажиров пересадка с МЦД на метро и МЦК бесплатна при оплате картой "Тройка"", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на первых двух диаметрах к 2023 году будет построено девять станций, отремонтировано 47 платформ, что позволит добавить восемь пересадок.

МЦД-1 и МЦД-2 были запущены в четверг, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

В первый день работы диаметров у пассажиров возникли жалобы на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". ЦППК, проанализировав обращения и жалобы пассажиров, заявила в четверг о решении незамедлительно увеличить число вагонов в поездах.

Между тем в пятницу около трех часов понадобилось для восстановления движения на МЦД-2 "Курско-Рижский", где произошел сбой из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" вследствие удержания дверей пассажирами.

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