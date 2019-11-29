Вице-мэр Москвы Ликсутов прокомментировал проблемы в работе МЦД

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вице-мэр и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ" прокомментировал проблемы, возникшие у пассажиров после открытия Московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября.

В первый же день от пассажиров стали поступать жалобы на укороченные составы, сбой в работе карт "Тройка, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". Пассажиры также были недовольны расписанием аэроэкспресса.

О сбоях в работе МЦД сообщалось 21-22 ноября. Сразу два сбоя в движении поездов произошли и сегодня, 29 ноября.

ЦППК, проанализировав обращения и жалобы пассажиров, заявила ранее о решении незамедлительно увеличить число вагонов в поездах. В часы пик на МЦД обещали также запустить дополнительные поезда для сокращения интервалов движения.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже обещал устранить проблемы в работе МЦД.

Максим Ликсутов в интервью Ъ" заявил, в свою очередь, что в целом можно говорить об успехе проекта МЦД. При этом, комментируя претензии граждан, он отметил две основные проблемы: плохая информированность пассажиров, "несмотря на масштабную кампанию, которая длилась больше года", и технические недоработки.

О давке в коротких вагонах

Давку в вагонах он объяснил так: "Некоторые люди специально выходили из поездов, чтобы только попасть в "Иволги". В итоге весь поток, который вывозился до этого обычными поездами, переходил в основном в новые поезда, они переполнились. Хотя общее количество пассажирских мест по сравнению с тем, что было раньше, увеличилось на 60% (+900 тыс. мест в сутки в рабочий день на МЦД-1 и МЦД-2) даже с учетом "Иволг" в коротком исполнении".

Ликсутов отметил, что примерно 70% пассажиров не садились в привычные для них поезда, а ждали брендированные "Иволги", думая, что только там работает специальное тарифное решение, действующее на МЦД (45 рублей для дальнего пригорода, включая бесплатную пересадку в метро).

По словам Ликсутова, проведенный в первый же день опрос показал, что из-за того, что на поездах "Иволга" имеется яркая брендированная надпись "МЦД", у многих пассажиров сложилось впечатление, что только эти поезда являются составами МЦД, а все остальные к МЦД не относятся.

Поезда станут длиннее

Проблему коротких вагонов московские власти решат их заменой на новые 11-вагонные "Иволги" за два года, сказал Ликсутов. По его словам, мэр Москвы уже сейчас поставил задачу в течение двух недель увеличить состав "Иволги" до 10-11 вагонов, хотя, по данным чиновника, с объемом перевозки и нынешний подвижной состав справляется.

"АО ЦППК дано поручение с 9 декабря обеспечить 11-вагонные "Иволги" на МЦД-1, это даст прибавку еще 357 тысяч пассажирских мест в сутки", - отметил вице-мэр.

На вопрос, почему власти сначала выбрали вариант с короткими поездами, тогда как как до сих пор в Подмосковье были задействованы 11–12-вагонные электрички, Ликсутов ответил, что семивагонная "Иволга" вмещает около 2 тыс. человек, что почти столько же, сколько 10-вагонный поезд прежнего поколения.

Давка в некоторых вагонах возникла еще и потому, что пассажиры распределялись неравномерно, но и этот нюанс также вытекает из обнаруженной проблемы коротких вагонов и недостаточной информированности, сказал чиновник. По его словам, пассажиры привыкли к тому, что вагоны останавливаются в определенном месте. И когда был запущен более короткий поезд, большому количеству людей пришлось садиться в последние вагоны. Из-за этого в головных вагонах было много людей, а в середине были еще места.

Задержка из-за карт

Комментируя проблемы с оплатой проезда картой "Тройка", вице-мэр отметил, что это – "зона ответственности пригородного перевозчика". ЦППК не предоставила "ту стабильность, которую мы привыкли видеть в метро, когда миллионы пассажиров ежедневно проходят и все срабатывает в течение миллисекунд".

Двери доработают

Перед производителем поезда также поставлена задача о доработке вагонов, подчеркнул Ликсутов. "Есть несколько вопросов к производителю поездов: доработка системы управления дверями, дополнительная информация в салоне поезда. Есть еще и резервы, связанные с возможностью более четкого исполнения графика с учетом опыта мосметро", - сказал глава департамента.

В частности, ранее источник сообщал, что сломавшийся механизм закрытия дверей на одном из поездов "Иволга", курсирующем по МЦД-2, стал причиной сбоя в движении составов.

Ликсутов также сообщил, что будут стандартизированы и достроены старые платформы на пути следования МЦД.

"На той части пути, где поезда проходят по существующей инфраструктуре, платформы какие были раньше, такие и остались. У нас есть программа вместе с "Российскими железными дорогами" на следующих этапах стандартизировать все, переделать и достроить старые платформы", - подчеркнул он.

Аэроэкспресс

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) отправляются из подмосковного Одинцово, а прежний пункт отправления на Белорусском вокзале стал промежуточной остановкой. С открытием МЦД-1 поезда станут полностью интегрированы в городскую сеть.

Между тем, согласно расписанию поездов, опубликованному на сайте перевозчика, поездка на аэроэкспрессе с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" после открытия первой ветки МЦД займет 50 минут вместо 35, как это было прежде.

Ликсутов отметил, что осталось прежнее время отправления поезда "Аэроэкспресс" с Белорусского вокзала по графику раз в 30 минут. Но теперь для нескольких десятков тысяч жителей Московской области появилась возможность на "Аэроэкспрессе" доехать из Одинцово, Сколково до аэропорта "Шереметьево", не выходя из поезда. Чиновник констатировал, что для тех пассажиров, которые едут с Белорусского вокзала, время в пути увеличилось.

Движение по двум линиям МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" ("Одинцово - Лобня") и МЦД-2 "Курско-Рижский" ("Нахабино - Подольск") было запущено 21 ноября. До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 км, а протяженность МЦД-2 — 80 км. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Предполагается, что МЦД-1 и МЦД-2 сделают более доступным железнодорожный транспорт более чем для 4 млн жителей Москвы и Московской области, появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.