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Пассажиры выдвинули более 100 предложений по улучшению МЦД

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиры после запуска Московских центральных диаметров (МЦД) прислали более 100 предложений по доработке проекта, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Для нас крайне важно понимать, что мы можем доработать в проекте и тем самым сделать передвижения пассажиров максимально комфортными на МЦД. Поэтому мы объявили сбор предложений от пассажиров через форму обратной связи на сайте. Любой желающий может оставить свое мнение о работе первых двух МЦД", - сказали в пресс-службе.

В департаменте рассказали, что пассажиры, в частности, предлагают установить дополнительные навесы на переходах между МЦД и столичным метро, "подсказывают, где необходимо добавить навигацию, оценивают проект и делятся впечатлениями о первых поездках". Одно из главных пожеланий пассажиров - увеличить число вагонов в составах, что уже реализовано, отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с РЖД поработала над удлинением составов. С 25 ноября по МЦД-2 ходят только составы с 10 и 11 вагонами. "Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30% - с 489 тыс. до 635 тыс. На МЦД-1 количество пассажирских мест также будет увеличено",- сказали в пресс-службе.

Предложения по улучшению проекта МЦД продолжают принимать через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро. Все поступившие предложения будут передаваться профильным департаментам и специалистам для проработки. Авторы самых интересных предложений будут отмечены именными картами "Тройка" с индивидуальным дизайном.

Ранее сообщалось, что на МЦД в часы пик запустят дополнительные поезда для сокращения интервалов движения.

21 ноября в Москве официально открыли движение по МЦД. В первые дни работы диаметров у пассажиров возникли жалобы на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". Мэр Москвы Сергей Собянин обещал устранить проблемы в работе МЦД.

МЦД Москва

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