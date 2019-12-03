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Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в Москве произойдут с 1 июля 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) проиндексируют в среднем на 3,7%, сказал представитель пресс-службы. В мэрии уточнили, что с 1 января 2020 года в Москве на 5% повышается ставка платы за содержание жилого помещения.

Кроме того, будет увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Рост составит 3,7% - с 18,19 рублей до 18,86 рублей за квадратный метр. "Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме", - заявили в пресс-службе.

В 2019 году тарифы на ЖКУ пересматривались дважды: с 1 января они повышались на 1,7%, с 1 июля - на 4,8%. Взнос на капитальный ремонт 1 января 2019 года увеличился с 17 рублей до 18,19 за квадратный метр в месяц.

Москва ЖКХ

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