В Москве "заминировали" одну из городских больниц

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы получили анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из больниц города, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ложные сообщения о "минированиях" начались 28 ноября. С этого времени в Москве и Санкт-Петербурге проводились эвакуации районных судов, торговых центров, административных зданий. Также в понедельник неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном аэропорту "Домодедово".

Кроме того, ранее в понедельник неизвестные "заминировали" 11 районных судов, ГУМ, а также Лефортовский и Басманный суды. Ни одно из анонимных сообщений не подтвердилось.