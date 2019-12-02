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Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва

Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный сообщил о минировании московского аэропорта "Домодедово", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, эвакуация аэропорта не проводилась. "Домодедово" работает в штатном режиме, задержек вылета и прибытия самолетов нет.

Между в пресс-службе аэропорта сообщили, что в "Домодедово" усиленв меры безопасности после анонимного сообщения о минировании.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

В течение понедельника, 2 декабря, неизвестные сообщали о "минировании" 11 московских судов, ГУМа, ТЦ "Афимолл Сити". По состоянию на данным момент, ни один из сигналов не подтвердился.

Москва Домодедово

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