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Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы взыскал с соратников Алексея Навального Любови Соболь и Георгия Албурова 1 561 000 рублей в пользу ГБУ "Автомобильные дороги". Компания утверждает, что понесла убытки из-за несогласованной акции 3 августа, которую организовали ответчики.

Протесты в Москве

Судья Анастасия Лоскутова удовлетворила иск предприятия частично. ГБУ "Автомобильные дороги" требовали компенсацию в 3 022 000 рублей.

Ранее в пятницу Симоновский суд взыскал с Соболь и Албурова более 650 тысяч рублей по аналогичному иску "Мосгортранса". Иск этого предприятия был удовлетворен полностью.

В этот же день суд должен рассмотреть аналогичный иск от "Московского метрополитена". Компания добивается взыскания с ответчиком 272 тысячи рублей.

Несколько городских предприятий и ведомств подали иски о компенсации убытков к предполагаемым организаторам несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Акции прошли 27 июля и 3 августа, силовики в эти дни ограничивали движение в центре и проводили массовые задержания. В числе заявителей были владельцы ресторана "Армения" на Тверской улице, прокуратура Москвы и ГУ МВД Москвы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля.

ГБУ Автомобильные дороги Мосгордума Алексей Навальный Георгий Албуров Москва СКР Любовь Соболь

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