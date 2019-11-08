Лапшичная "Тянем-потянем" подала иск к Соболь и Албурову на 100 тыс. рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Предприниматель Виталий Толкалов, владелец лапшичной "Тянем-Потянем" подал иск в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову с требованием возместить ущерб от протестных акций летом в Москве. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель суда Кристина Швадченко.

По ее словам, иск был подан заявителем ранее, однако суд оставил его без движения. В настоящее время истец устранил нарушения, и иск принят в производство. Представитель суда уточнила, что беседа назначена на 25 ноября.

В иске предприниматель просит компенсировать ему ущерб от протестных акций.

Со своей стороны, Любовь Соболь сообщила "Интерфаксу", что об иске узнала от журналистов и с сутью претензий пока не знакома.

"Я немного уже запуталась по количеству исков, которые предъявлены ко мне за летние акции протеста. Я считаю это финансовым давлением на меня как на человека, который отстаивает права москвичей. В любом случае, я свою деятельность продолжу, несмотря на все эти претензии, которые счету просто не поддаются", - заявила Соболь.

Ранее сообщалось, что после протестных акций летом в Москве к оппозиционерам подали гражданские иски несколько государственных учреждений и рестораны для возмещения материального ущерба их организациям.

Среди истцов ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосгортранс", а также столичная подземка, прокуратура Москвы и ГУ МВД России по Москве.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября - ИФ). По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.