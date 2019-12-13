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"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.
Юрист Любовь Соболь
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы удовлетворил исковые требования "Мосгортранса" и обязал оппозиционеров Любовь Соболь и Георгия Албурова выплатить компании более 650 тысяч рублей за задержку городского транспорта в связи с акцией 3 августа в столице, передает корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"Исковые требования - удовлетворить, взыскать с Соболь и Албурова 657 тысяч 715 рублей", - огласила решение судья Анастасия Лоскутова.

Протесты в Москве

По словам представителей "Мосгортранса", задержка городского транспорта произошла из-за того, что участники протестной акции 3 августа в разных частях Москвы перекрывали дороги.

Суд рассмотрит в пятницу еще два иска к Соболь и Албурову - от московского метрополитена и ГБУ "Автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что после летних протестов в Москве несколько государственных учреждений и ресторанов подали к оппозиционерам гражданские иски о возмещении материального ущерба. Среди истцов - ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", " Мосгортранс", а также столичная подземка, прокуратура Москвы и ГУ МВД России по Москве. В ноябре суд в Москве также принял иск лапшичной "Тянем-потянем" к оппозиционерам Соболь и Албурову на 100 тыс. руб.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам акции 27 июля были задержаны свыше тысячи человек. После мероприятия Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

Мосгортранс Любовь Соболь Георгий Албуров

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