Полиция Москвы отсудила у Соболь и Албурова более 4,6 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск столичной полиции к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и сотрудника ФБК Георгию Албурову и взыскал с них больше 4,6 млн рублей за акцию 3 августа 2019 года, сообщили в суде.

Городское управление МВД подало иск к оппозиционерам 30 сентября и потребовало взыскать с них 9 402 033 рубля за дополнительную работу сотрудников и техники в день несогласовнной акции.

В тот же день управление подало еще один иск на 8 489 156 рублей за акцию 27 июля. Ответчиками были указаны создатель ФБК Алексей Навальный, Соболь, и несколько других оппозиционеров.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В центр города были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии, в каждый из этих дней были задержаны больше тысячи человек. К организаторам акций затем начали подавать иски городские предприятия, требуя возмещения ущерба.

Среди истцов - ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", " Мосгортранс", а также столичная подземка, прокуратура Москвы и ГУ МВД России по Москве. К примеру, метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа, "Мосгортранс" - 650 000 рублей, прокуратура - 1 107 000 рублей.