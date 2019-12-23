IKEA летом откроет в Москве второй магазин городского формата

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - IKEA летом 2020 года планирует открыть в Москве второй магазин городского формата, он разместится в ТРЦ "Мозаика" у станции метро "Дубровка". Компания сообщила, что уже подписала договор об аренде 7900 квадратных метров в этом центре.

В этом магазине можно будет купить и забрать товары для дома, аксессуары и небольшую мебель. Для покупки крупной мебели придется заказывать ее доставку со склада или забирать самостоятельно.

Первый в России и второй в мире магазин такого формата - "ИКЕА Ходынское Поле" - открылся летом 2019 года в ТРЦ "Авиапарк". В IKEA считают, что эксперимент не только оправдал себя, но спрос превзошел все ожидания, поэтому решили открыть еще один магазин.

"Мы ожидаем, что ежегодно в новый магазин "ИКЕА" будут приходить порядка 2,8 млн человек", - заявил через пресс-службу гендиректор и директор по устойчивому развитию розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл (его слова процитированы в сообщении).

В России магазины "ИКЕА" открывались в составе торговых центров "МЕГА". Сейчас их 14.