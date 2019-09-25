IKEA в Петербурге начала принимать старую мебель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Компания IKEA начнет в России принимать мебель, бывшую в употреблении. Ее будут перерабатывать или раздавать нуждающимся, сообщил глава российского подразделения ритейлера Понтус Эрнтелл.

Пилотный проект будет запущен в Петербурге до конца 2019 года. Сданную там мебель будет перерабатывать фабрика компании в Великом Новгороде. Принимать будут мебель любого производства, а не только IKEA.

Эрнтелл напомнил, что компания уже принимает бывшие в употреблении лампочки, батарейки и текстиль.

"У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья", - сказал топ-менеджер и упомянул для примера ковер, сделанный из переработанных пластиковых бутылок.